ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов
ВТБ обеспечил прием бесконтактных платежей Huawei Pay в своей сети POS-терминалов. Huawei Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона, к которому привязана банковская карта, - достаточно поднести телефон к POS-терминалу. Чтобы начать пользоваться сервисом, клиент должен быть владельцем карты China Union Pay и мобильного телефона Huawei или Honor, поддерживающего технологию бесконтактной оплаты.
«Мы видим, что сервисы мобильных платежей пользуются у наших клиентов все большим спросом. Также наблюдается существенный приток китайских туристов в Россию. Учитывая эти обстоятельства, мы уверены, что количество операций совершаемых через Huawei Pay, будет неуклонно расти», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
На текущий момент POS-терминальная сеть ВТБ насчитывает более 180 тыс. устройств. Бесконтактные карты и сервисы мобильных платежей принимает абсолютное большинство терминалов.
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