Сахалинские институты развития получат стимул для улучшения работы

На очередном заседании инвестиционного совета в Южно-Сахалинске свои наработки представили участники представительной делегации во главе с директором направления «Развитие регионов» Игорем Кустариным. В областном центре сотрудники Агентства стратегических инициатив провели ряд встреч с представителями предпринимательских кругов, экспертного сообщества, органов власти, институтов развития. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном правительстве.

Председатель правительства области Вера Щербина, предваряя обсуждение, отметила, что за последние два года на Сахалине и Курилах проделана большая работа по созданию благоприятных условий для бизнеса. В итоге регион заметно улучшил позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

- Появился положительный эффект от разработки и внедрения системы дополнительных мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства, - сказала Вера Щербина. – Организована площадка «Бизнес и власть – откровенный разговор» под руководством губернатора. Ее участниками стали предприниматели, представители деловых объединений и органов власти. Аналогичная практика используется и в муниципальных образованиях. Принятые меры способствовали конструктивному и доверительному диалогу с бизнесом. Разумеется, положительный результат обусловлен оказанной региону методической поддержкой со стороны Агентства стратегических инициатив.

Между тем, отмечено на заседании инвестсовета, Президент Российской Федерации поставил перед властями субъектов РФ непростую задачу - к 2020 году войти в тридцатку лучших российских регионов Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Для ее решения потребуется приложить значительные усилия, отметил Игорь Кустарин. Поэтому сахалинский губернатор Олег Кожемяко обратился к руководству Агентства стратегических инициатив с просьбой проанализировать функционал и структуру островных институтов развития. Подготовить рекомендации по улучшению их работы на основе имеющихся в стране лучших практик.

Первый региональный институт развития - Сахалинское агентство по привлечению инвестиций. Как отметил заместитель председателя правительства области Алексей Белик, СахАПИ необходимо усилить работу по продвижению региона, поиску внешних инвесторов.

Вторая организация – «Корпорация развития Сахалинской области». Акционерное общество на льготных условиях оказывает финансовую поддержку инвестиционным проектам на Сахалине и Курилах. И уже вложила более 23 миллиардов рублей в агропромышленный комплекс, рыбную и угольную отрасли, производство сжиженного природного газа.

- Областные власти приняли некоторые меры для улучшения работы «Корпорации», - заметил Алексей Белик. – Например, минимальный размер проектов, которые принимаются к рассмотрению, снижен с 250 миллионов рублей до 50 миллионов рублей. Предприятия, работающие в приоритетных отраслях экономики, получили возможность брать кредиты на пополнение оборотных средств. Оптимизирована процедура подготовки инвестиционных проектов.

Алексей Белик положительно оценил работу Сахалинского фонда развития предпринимательства, который предоставил островным бизнесменам 598 микрозаймов на сумму около 700 миллионов рублей. Дальнейшее развитие организации, по его мнению, должно быть связано с расширением клиентской базы.

В свою очередь Игорь Кустарин озвучил первые рекомендации, подготовленные группой сотрудников Агентства стратегических инициатив. Например, правительству области следует усилить координацию работы институтов развития, управление единым портфелем проектов, активнее привлекать к взаимодействию с инвесторами органы местного самоуправления.

«Корпорацию развития Сахалинской области» предлагается наделить новыми функциями по созданию и развитию инвестиционных площадок. Также организации следует интенсифицировать усилия по поиску новых инвесторов, подготовке и поддержке реализации инвестиционных инициатив, вновь понизить минимальный размер стоимости проектов, принимаемых к рассмотрению, а также включить в работу начинания, не относящиеся к приоритетным отраслям.

Агентство по привлечению инвестиций должно усилить продвижение региона, активизировать работу по вовлечению граждан в бизнес.

Фонду развития предпринимательства, как считают специалисты Агентства стратегических инициатив, необходимо тесно сотрудничать с органами местного самоуправления в районах области, налаживать сотрудничество с лизинговыми компаниями.

В окончательном виде рекомендации по улучшению инвестиционного климата в островном регионе и совершенствованию деятельности институтов развития будут озвучены осенью.