Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июля 2018
Сегодня 19:17
63,20|74,13|0,00
В Долинском районе ищут пропавшего 69-летнего мужчину
14:41, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ финансирует строительство крупнейшего торгово-развлекательного центра на Дальнем Востоке

ВТБ открыл группе компаний «Невада Групп» кредитную линию в размере 3,3 млрд рублей сроком на семь лет. Заемные средства предоставляются на строительство торгово-развлекательного комплекса в Хабаровске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка.

ТРК «Броско Молл» площадью 80 тыс. м2 станет крупнейшим на Дальнем Востоке. Он будет включать 150 магазинов, фудкорт, кинотеатр с первым в регионе залом IMAX.

«ВТБ активно поддерживает проекты развития предприятий оптово-розничной торговли в регионах. «Невада Групп» - один из ведущих ретейлеров Дальнего Востока. Мы сотрудничаем с предприятием в рамках зарплатного проекта, также предоставляем расчетное обслуживание, эквайринг. Уверен, что с нашей поддержкой компания сможет успешно реализовать и свои амбициозные инвестиционные планы по развитию городской инфраструктуры в Хабаровске», - прокомментировал руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости экономики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?