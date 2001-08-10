Минвостокразвития прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств Сахалинской области

Губернатор Олег Кожемяко встретился в Москве с руководителем Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Александром Козловым для обсуждения деталей финансирования сахалинских проектов. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-секретарь губернатора и правительства области.

Как было отмечено на встрече, деньги будут направлены на модернизацию взлетно-посадочной полосы, летного поля и стоянок самолетов аэропорта Южно-Сахалинск, а также на реконструкцию аэродрома Оха.

Окончательное решение об этом будет принято на следующем заседании подкомиссии правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.

- Минвостокразвития занимается этими вопросами с тем, чтобы работы по проектам начались уже в этом году. Кроме того, на встрече мы обсудили реализацию других мероприятий в рамках плана на трехлетний период, - отметил Олег Кожемяко.

По его словам, всего за это время в области будет построено и реконструировано около 140 объектов. Из них: 14 школ (включая 2 школы-детских сада), 3 детских сада, 1 музей, 11 спорткомплексов и еще 10 спортплощадок и кортов. Также в планах строительство и реконструкция различных объектов здравоохранения – 2 ЦРБ, 1 ФАП и участок врача общей практики, ряд объектов ЖКХ, автомобильных дорог, жилья, а также других социально значимых сооружений.