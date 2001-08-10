В Корсаковском районе подключат к электричеству новый населенный пункт
В ПАО «Сахалинэнерго» поступила коллективная заявка от администрации Корсаковского городского округа на подключение к электрическим сетям нового населенного пункта на общую суммарную мощность 4,5 МВт.
Будущие жители поселения – получатели «дальневосточных гектаров». Территория, отведенная под населенный пункт, располагается вдоль дороги «Лиственничное - Охотское», около реки Подорожки. К настоящему времени заключено более 120 договоров на предоставление земельных участков в этом районе.
Напомним, что закон, регламентирующий выдачу «дальневосточных гектаров», обязывает администрации муниципальных образований организовать создание инженерной инфраструктуры и оказывать содействие в обустройстве территории. Это возможно, если участки двадцати и более участников программы являются смежными, компактно расположены и находятся в границах населенного пункта или на расстоянии не более 20 километров от него.
Поселение около реки Подорожки будет вторым населенным пунктом, который появится на «дальневосточных гектарах» в Сахалинской области. Еще один, под предварительным названием «Успешное», расположится в Долинском районе.
Третий этап федеральной программы по предоставлению «дальневосточных гектаров» стартовал 1 февраля 2017 года. Право на получение участков на Дальнем Востоке имеют все граждане России. С начала действия программы в уполномоченные органы Сахалинской области поступило около 16 тыс. заявок на предоставление земель в безвозмездное пользование.
Клиентам, желающим подключиться к электросетям, Сахалинэнерго напоминает, что на сайте компании улучшен онлайн-сервис «Личный кабинет», который позволяет подать заявку на технологическое присоединение и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома.
Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок.
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