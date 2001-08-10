Иностранные туристы могут оформить в России tax free
В 2018 году в России начала действовать система возврата налога на добавленную стоимость. Иностранным гражданам при выезде из России можно оформить возврат НДС при покупке товаров, рассказали ТИА «Острова» на Сахалинской таможне.
Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз.
Для возврата налога иностранцу необходимо совершить покупки в магазинах с пометкой tax free в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить специальный чек на них. Затем предъявить сотруднику таможни чеки и показать покупки, далее у оператора tax free оформить возврат налога.
Система tax free не распространяется на граждан из стран, входящих в состав Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). На данный момент tax free работает в городах, где проходил чемпионат мира по футболу – 2018.
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