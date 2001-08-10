Жители Сахалина смогут обменять мелочь на купюры и монеты с символикой ЧМ-2018
Розничные офисы ВТБ на Сахалине начали прием монет от населения в рамках акции Банка России. В обмен на мелочь жители области смогут получить купюры и монеты с символикой Чемпионата мира по футболу-2018г.
В рамках данной акции Банк России обеспечивает кредитные организации памятными банкнотами номиналом 100 рублей и памятной монетой «Талисман» номиналом 25 рублей, посвященными ЧМ-2018 г. Банки принимают от населения монеты мелкого номинала: 1, 5, 10, 50 копеек, 1 и 2 рубля и обменивают их на памятные банкноты и монеты.
«В денежном обращении на территории Сахалинской области существует недостаток монет низкого номинала. С целью повышения возврата мелочи в кассы кредитных учреждений, регулятор организовал мероприятия, которые будут стимулировать жителей области. Ведь предлагаемые к обмену монеты и купюры имеют определенную бонистическую и нумизматическую ценность», - отметил руководитель розничного бизнеса ВТБ на Сахалине Владимир Селиванов.
Акция действует до 19 августа. Комиссия при сдаче монет не взимается.
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