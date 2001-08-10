Долг предприятий ЖКХ перед «Сахалинэнерго» достиг 83 миллиона рублей
Просроченная задолженность действующих сахалинских предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию на начало июля составила 83 млн рублей. Многомиллионные долги вынуждают ресурсоснабжающую организацию ограничивать энергоснабжение объектов должников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
Наиболее проблемные в плане платежной дисциплины предприятия ЖКХ ведут свою деятельность в четырех районах области и г. Южно-Сахалинске. Среди предприятий Долинского района - МУП «Теплоснабжающая компания» - долг 6,4 млн рублей; ООО РСО «Универсал» - 8,5 млн рублей; ООО «ЖилКомСервис» - 1,7 млн рублей. В Холмском районе основные должники - МУП «Водоканал» с долгом в 1,9 млн рублей и МУП «Тепло» - 1,3 млн рублей. Просроченная задолженность южно-сахалинского «Городского водоканала» превысила на 01.07.2018 года 11 млн рублей. Задолженность МУП «ШахтерскКомСервис» Углегорского района сформировалась с ноября 2017 года и на начало текущего месяца составляет 10,6 млн рублей. По поводу задолженности МУП «Невельские коммунальные сети» в 3,5 млн рублей в адрес энергетиков поступило гарантийное письмо об оплате в текущем месяце. Среди объектов должников - котельные, водонасосные станции и водоочистительные сооружения.
В адрес всех должников энергокомпанией направлены уведомления о предоставления банковской гарантии. На ряд объектов введены ограничения в подаче электроэнергии, которые будут действовать до полного погашения задолженности.
«Сахалинэнерго» не вправе отпускать электроэнергию без оплаты, допуская тем самым снижение финансирования программ по модернизации энергосистемы и ремонтам объектов, которые в настоящее время активно готовят к несению максимума нагрузок в осенне-зимний период 2018-2019 годов. В связи с этим энергетики рекомендуют руководителям предприятий-должников погасить задолженность, а руководителям муниципальных образований – обратить внимание, насколько готовыми подойдут к новому отопительному сезону предприятия ЖКХ, на объекты которых за долги введены ограничения в подаче электроэнергии.
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