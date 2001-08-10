Очередная партия породистого скота для новой фермы в селе Троицком прибыла на Сахалин

394 телки голштинской породы доставили в Южно-Сахалинск два грузовых «Боинга». В настоящее время в аэропорту областного центра ведется разгрузка скота. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Корпорации развития Сахалинской области.

Напомним, компания «Грин Агро-Сахалин» при финансовой поддержке акционерного общества «Корпорация развития Сахалинской области» в рамках территории опережающего развития «Южная» реализует социально значимый инвестиционный проект по созданию молочного хозяйства. Общее количество дойного стада – 3800 голов. Стройка в селе Троицком близится к завершению. В дальнейшем здесь появится завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки.

- Все животные хорошо перенесли длительный перелет, - сообщил исполнительный директор ООО «Грин Агро-Сахалин» Владимир Балухта. – Сразу после прохождения формальностей с пограничной службой и Россельхознадзором телки отправятся на нашу ферму в районе села Троицкого. Здесь они будут содержаться в карантине, а потом вольются в состав основного стада компании. Все животные стельные, через несколько месяцев они должны принести телят и начать давать молоко.

Компания «Грин Агро-Сахалин» уже накопила солидный опыт завоза скота. В феврале в Троицкое прибыла первая партию – 222 телки из Приморья. В мае прибыли еще 170 нетелей из Дании. В настоящее время, по сведениям областного министерства сельского хозяйства, коровы из Троицкого дают самые высокие средние суточные надои в островном регионе.