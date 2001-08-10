В холмской администрации обсудили готовность инвестиционных проектов

Совещание по реализации проектов в рамках адресной инвестиционной программы 2018 года с участием первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Надежды Мошенцевой состоялось в администрации Холмского городского округа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии района.

Федеральная адресная инвестиционная программа – это документ, согласно которому распределяются средства, выделенные из федерального бюджета и направленные на различные мероприятия усовершенствования экономики того или иного региона нашей страны. В её основе - совокупность действий, предполагающих обеспечение финансами конкретных проектов,

реализация которых способствует увеличению имущественного фонда страны, расширению производственных мощностей, развитию промышленности, культуры, социальной сферы.

В каждом российском регионе, в том числе и в Сахалинской области, разрабатывается своя адресная инвестиционная программа, учитывающая его первоочередные потребности.

В Холмском городском округе реализуется пять проектов, вошедших в областную адресную инвестиционную программу: строительство магистрального трубопровода и очистных сооружений на реке Малка, мастерских для МАОУ СОШ № 9, путепровода по ул. Советской, а также трёх жилых домов в селе Костромское.

На прошедшем совещании обсудили степень готовности объектов и дальнейший ход работ. По словам главы холмской администрации Андрея Сухомесова, близится к завершению проект возведения мастерских. Так, на 100% закончены строительно-монтажные работы, завезено и монтируется специализированное оборудование. К началу учебного года объект будет введён в эксплуатацию.

По состоянию на 17 июля путепровод по улице Советская имеет 50 % готовности. Сдача по графику – октябрь текущего года.

Нет отставаний от графика на строительстве трубопровода. Всего по проекту подрядчику необходимо уложить 5 600 м трубы. В свою очередь очистные сооружения на Малке выполнены на 21 %, работы продолжаются по уточнённому графику.

МКД Костромского также находятся в сфере внимания ответственных за выполнение программы структур. Как отмечает подрядчик, на октябрь намечена сдача комплекса из трёх домов, два из которых уже находятся под крышей, и в них начинаются отделочные работы.

На совещании присутствовали руководители управления ЖКХ администрации, «Службы единого заказчика», подрядных организаций.

После подведения промежуточных итогов на встрече были обозначены следующие этапы и контрольные точки реализации адресной инвестиционной программы в муниципальном образовании.