Алексей Туркин назначен техническим директором сахалинского филиала Tele2
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о назначении Алексея Туркина техническим директором сахалинского филиала компании.
В сферу ответственности Алексея входит реализация технической стратегии Tele2 в Сахалинской области, организация работ по строительству и эксплуатации сети, контроль объектов связи. В числе приоритетных задач дальнейшее развитие сети скоростного мобильного интернета в регионе, которое предусматривает модернизацию существующей инфраструктуры и строительство новых объектов связи.
Алексей родился 27 мая 1986 года в Южно-Сахалинске. В 2008 году окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики по специальности «эксплуатация многоканальных телекоммуникационных систем». Карьеру в телекоммуникационной отрасли начал сразу после студенческой скамьи в должности инженера по эксплуатации транспортной сети.
К команде Tele2 Алексей присоединился в сентябре 2012 года в должности старший инженер по эксплуатации и планированию транспортной сети сахалинского филиала компании. В ноябре 2014 года назначен руководителем отдела развития сети, в декабре 2016 года возглавил отдел эксплуатации сети. Алексей принимал активное участие в развитии Tele2 в регионе на всех этапах − от планирования до запуска базовых станций в эфир. Внес весомый вклад в строительство и запуск сетей 3G и 4G на Сахалине. В июле 2018 года Алексей назначен техническим директором сахалинского филиала компании.
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