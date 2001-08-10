«Сахалинстрой»: области нужен проектный офис контрольно-надзорной деятельности в строительстве

Расширенное заседание Общественного совета при Государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области (ГИСН) состоялось в Южно-Сахалинске 26 июля. Заседание провёл председатель общественного Совета, генеральный директор ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский. В повестке заседания было восемь вопросов. Об этом ТИА "Острова" рассказали в ассоциации.

В результате обсуждения повестки дня было принято решение рассмотреть на этом заседании два, наиболее острых вопроса, связанных с проведением реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений в силу их актуальности для строительной отрасли региона в данное время.

Это проблема необходимости осознанного планирования проведения капитального ремонта и/или реконструкции объектов и сооружений в Сахалинской области и отношение к эксплуатации объектов и сооружений собственников или технических заказчиков.

Не менее жарким выдалось и обсуждение вопроса о практике планирования и проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов силами Фонда капитального ремонта Сахалинской области.

Актуальность этих и других подобных вопросов вызвана, по мнению председателя Совета, изменяющимися подходами развития контрольно-надзорной деятельности в стране, что сейчас широко обсуждается.

Это касается и подходов в сотрудничестве институтов гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти регионов и органов управления муниципалитетов.

Валерий Мозолевский предложил обсудить вопрос возможной трансформации Общественного совета ГИСН в своеобразный проектный офис контрольно-надзорных ведомств региона в сфере строительства. На первом этапе Председатель предложил организовать объединённый общественный контроль деятельности ГИСН, Государственной экспертизы проектной документации и Регионального центра ценообразования в строительстве (РЦЦС) Сахалинской области, который задействован в процедурах проверки соответствия сметной стоимости проведения капитальных ремонтов. Такое объединение решит вопрос отсутствия общественных советов при Госэкспертизе проектов и при РЦЦС. В качестве примера был приведен ГИСН в Санкт-Петербурге, в состав которой входит государственная экспертиза. В таком тандеме деятельности Совета будет проще и эффективнее рассматривать вопросы качества проектной и рабочей документации и установление реального барьера допуска к закупках несоответствующей документации. В результате обсуждения было принято решение обратиться в Правительство области для согласования такого объединения общественного контроля надзорной и контрольной деятельности в строительстве.

Председатель Совета обратил особое внимание заказчиков на необходимость создания условий исполнения контрактов. Он напомнил, что капитально ремонтирует или строит объект или сооружение технический заказчик, застройщик. Он может сам строить или капитально ремонтировать, а может нанять подрядчика. Застройщик, технический заказчик не должен нести меньшие затраты, если он нанимает подрядчика. Преступно принуждать выполнять любые работы или оказывать любые услуги подрядчиком без оплаты, так как это можно расценивать, как попытка использовать рабский труд на строительных площадках.

Дискуссию вызвало странное мнение представителей контрольных органов области, по которому якобы существуют виды работ по капремонту, на которые не нужна проектная и рабочая документация, в том числе, проект организации капитального ремонта и других обязательных частей проектной и рабочей документации.

Председатель Совета чётко показал ошибочность такого мнения и довёл до сведения собравшихся, что по этой причине в первом квартале 2018 года общественный контроль Ассоциации «Сахалинстрой» практически остановил всю работу муниципалитетов области и министерства ЖКХ области по проведению порядка 80 закупок на капитальный ремонт наружных коммунальных инженерных сетей и на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов их Управляющими компаниями, и таки принудили их к разработке соответствующей проектной и рабочей документации.

Валерий Мозолеский обратил внимание, что Государственная экспертиза проектной документации и РЦЦС Сахалинской области должны стать реальным барьером попадания на рынок закупок капитального ремонта некачественной и неполной проектной документации.

- На основании постановления Правительства Российской Федерации №427 для составления заключения о соответствия сметной документации заказчику необходимо представлять этим организациям материалы технического обследования, дефектную ведомость и проектную документацию. В муниципалитетах поражает безграмотность в данном вопросе. Иногда дефектная ведомость представляет просто скан со сметы, что, к сожалению, пропускается контролирующими организациями. Ведь Акт технического обследования и дефектная ведомость должны стать основой для разработки задания на проектирование, а не наоборот.

На местах заказчик абсолютно не понимает сущности акта обследования. Доходит до курьезных случаев. В одном подобном документе написано, что слесарь, инженер и руководитель жилищного хозяйства обследовали километры водопровода и определили 95 процентов их износа. Вывод этой, так называемой комиссии: нужно все это демонтировать и смонтировать новый водопровод с монтажем новых колодцев - поделился Мозолевский. При этом, фактически никакой эксплуатационной документации в природе нет. Вызывает большое сомнение в обоснованности проведения таких работ в муниципалитетах и в эффективности расходовании бюджетных средств.

По его словам, сегодня министерством строительства РФ выпущен свод правил по эксплуатации зданий и сооружений. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ эксплуатация зданий и сооружений, снос и утилизация входит в градостроительную деятельность. Причем при планировании вопросов безопасной эксплуатации, демонтажа и утилизация объектов собственники должны руководствоваться проектной документацией. То есть, положения проектной документации должны учитываться на всех стадиях жизненного цикла зданий и сооружений, на что чётко указывает Регламент О безопасности зданий и сооружений.

- В большинстве случаев в настоящее время у эксплуатантов отсутствует проектная документация. Поэтому, при планировании капитальных ремонтов необходимо, наконец-то сделать проектную документацию для использовании её и при капитальном ремонте и для последующей эксплуатации этих объектов и участков сетей, - призвал глава «Сахалинстроя».

- Главную роль в наведении порядка в этом вопросе мы должны отвести госэкспертизе проектной документации. Она является фильтром и помощником между подрядчиком и заказчиком, чтобы появилась нормальная проектная документация.

Мы уже договорились с министерством ЖКХ и готовится распоряжение правительства по этому вопросу. В соответствии с ним появится стандартизированный перечень проектной документации на каждый вид работ при капремонте жилых домов и инженерных сетей. Он окажет огромную помощь проектировщикам, госэкспертизе, и строителям, - отметил Мозолевский.

При этом Мозолевский напомнил и о необходимости исполнять требования пожарной и экологической безопасности, на что должны быть выполнены соответствующие разделы проектной документации. Например, при капремонте жилых домов разбирается утеплитель чердачного перекрытия. А это, например, 120 кубометров минплиты 10-летней давности. И нигде ничего не сказано в проекте о том, куда это утилизируется и вывозится, каким образом это демонтируется, сколько стоит сама утилизация этих опасных отходов.

Кстати, на последней встрече строительного сообщества «Бизнес и власть – откровенный разговор» под председательством мэра г. Южно-Сахалинска, было принято правильное решение, что вопросы утилизации строительных отходов и мусора должны быть в ответственности муниципальных госзаказчиков (собственников).

Также на заседании совета было принято решение, что теперь в каждом проекте на капремонт или новое строительство должно быть указано, на какой срок эксплуатации этого задания рассчитаны эти работы, а в проектной документации должен быть раздел: «требования к эксплуатации данного объекта». Многие заказчики идентифицируют его с гарантийным сроком, но гарантийный срок и срок эксплуатации – это абсолютно разные вещи. Поэтому, на все что построено, у эксплуатанта должна быть проектная документация.

Один из самых болезненных вопросов у представителей строительной отрасли – утепление фасадов зданий и сооружений.

- Мы виноваты, что качество утепления фасадов в таком плачевном состоянии. По предложению Ассоциации и согласию губернатора области региональный минстрой своим распоряжением с 1 июля квалифицирует работы по утеплению фасадов зданий в Сахалинской области, как реконструкцию этих объектов с необходимстью разрабатывать проектную документацию, проводить её государственную экспертизу и получать разрешений на проведение реконструкцию этих объектов, - пояснил Мозолевский.

В целом, многочасовой разговор профессионалов помог найти консенсус по рассматриваемым важным темам повестки Совета и принять соответствующие решения. Договорились о необходимости расширения состава Общественного Совета ГИСН.