В первом полугодии ВТБ выпустил в Хабаровском крае почти 19 тысяч карт «Мир»

За шесть месяцев текущего года количество карт платежной системы «Мир», эмитированных банком ВТБ для жителей Хабаровского края, приблизилось к 19 тысячам. С начала эмиссии в регионе выпущено 72,6 тысячи национальных карт.

«Большая часть из них выпущена в качестве зарплатных для работников бюджетных организаций. До конца года планируем эмитировать еще 3 тысячи национальных карт», - сказала руководитель розничного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае Ольга Некрасова.

В числе держателей карт «Мир» в Хабаровском крае – представители крупнейших министерств и ведомств правительства, а также ведущих предприятий региона.