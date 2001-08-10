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15:01, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил
В первом полугодии ВТБ выпустил в Хабаровском крае почти 19 тысяч карт «Мир»
За шесть месяцев текущего года количество карт платежной системы «Мир», эмитированных банком ВТБ для жителей Хабаровского края, приблизилось к 19 тысячам. С начала эмиссии в регионе выпущено 72,6 тысячи национальных карт.
«Большая часть из них выпущена в качестве зарплатных для работников бюджетных организаций. До конца года планируем эмитировать еще 3 тысячи национальных карт», - сказала руководитель розничного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае Ольга Некрасова.
В числе держателей карт «Мир» в Хабаровском крае – представители крупнейших министерств и ведомств правительства, а также ведущих предприятий региона.
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