Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2018
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15:01, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

В первом полугодии ВТБ выпустил в Хабаровском крае почти 19 тысяч карт «Мир»

За шесть месяцев текущего года количество карт платежной системы «Мир», эмитированных банком ВТБ для жителей Хабаровского края, приблизилось к 19 тысячам. С начала эмиссии в регионе выпущено 72,6 тысячи национальных карт.

 «Большая часть из них выпущена в качестве зарплатных для работников бюджетных организаций. До конца года планируем эмитировать еще 3 тысячи национальных карт», - сказала руководитель розничного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае Ольга Некрасова. 

 В числе держателей карт «Мир» в Хабаровском крае – представители крупнейших министерств и ведомств правительства, а также ведущих предприятий региона. 

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