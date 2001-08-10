Сахалинская таможня по результатам таможенных проверок доначислила более 73 миллионов рублей

73,5 миллиона рублей доначислили в бюджет сахалинские таможенники. Такая сумма достигнута по итогам таможенного контроля после выпуска товаров за 6 месяцев 2018 года. Штрафов и таможенных платежей таможней взыскано на сумму 69 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в контролирующем органе.

Сотрудники таможни провели 19 проверок участников внешнеэкономической деятельности, из них 2 выездные таможенные проверки. По результатам проверок инспекторами таможни выявлены нарушения и возбуждены 36 административных дел. Из них 27 дел возбуждено по факту заявления декларантом либо таможенным представителем при декларировании товаров недостоверных сведений, 8 дел за непредставление в установленный срок документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля, одно дело возбуждено за нарушение сроков уплаты таможенных платежей.

Согласно одной из проведенных таможенных проверок, таможенниками был выявлен факт неуплаты компанией таможенных платежей в размере 55 миллионов рублей за ввоз судна на территорию Евразийского экономического союза после запланированного ремонта за границей.

Справка:

В соответствии с таможенным законодательством, в случае проведения планового ремонта судна за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза судовладелец обязан заплатить таможенные платежи. Освобождение от уплаты платежей предусмотрено только в случае аварийного, безвозмездного (гарантийного) ремонта или иных форс-мажорных обстоятельств, возникших в ходе рейса.