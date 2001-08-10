В Сахалинской области будет реализована масштабная программа по малоэтажной застройке из дерева

Тему расширения перспектив деревянного домостроения в Сахалинской области обсудили на совещании во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации – полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым. В нем принял участие и глава региона Олег Кожемяко.

Сахалинская область стала территорией, где запущен пилотный проект комплексной деревянной застройки. Участки под нее уже выделены в пяти муниципалитетах. В числе преимуществ такого строительства называют высокую скорость сборки (3-4 месяца), экономичность, безопасность и наличие сырьевой базы в регионе. Расчетная лесосека для заготовки сырья в регионе составляет 2,4 миллиона кубических метров. В будущем запланировано строительство завода по глубокой переработке древесины на территории области.

В сентябре региональные власти собираются внести изменения в местное законодательство, которые предусматривает возмещение расходов на транспортировку деревянных домокомплектов на территорию области из других регионов. Размер компенсации может доходить до 95 процентов от всей суммы. Также сахалинское правительство рассмотрит вопрос субсидирования объектов инфраструктуры на участках комплексной застройки.

- Мы определили территорию на выезде из Южно-Сахалинска – 33 гектара. Это будет площадка под деревянное домостроение, — сказал Олег Кожемяко. - Также мы создадим демонстрационную площадку, где представим лучшие образцы, сделанные по современным технологиям.

На сегодняшний день для поддержки строительства современных деревянных домов уже внесены изменения в областную государственную программу «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем». Благодаря этому жители смогут получить компенсацию расходов на Сахалине – 30 процентов, на Курильских островах – 50 процентов. Расчет производится из стоимости 1 квадратного метра жилья, утвержденной в регионе. Владельцы «дальневосточных гектаров» смогут компенсировать 30 процентов от среднерыночной стоимости.

Как подчеркнул в своем докладе Олег Кожемяко, правительство области уделяет большое внимание развитию предприятий, участвующих в деревянном домостроении. Оказывается поддержка, в том числе, в рамках программы развития малого и среднего бизнеса. В частности, предусмотрены субсидии на уплату процентов по кредитам, открытие собственного дела, уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды и первого взноса при заключении договора лизинга.

К примеру, за счет субсидии областного бюджета одна из компаний провела модернизацию линии по выпуску клееного бруса, что позволило увеличить объем выпуска производимой продукции.

Кроме того, в области начинают появляться сегменты глубокой переработки низкосортной древесины. Так, одно из предприятий наладило производство арболита. Это материал, который позиционируется как одна из разновидностей легких бетонов.

В 2017 году в Сахалинской области из дерева построено около 6400 квадратных метров. С начала текущего года – 3700. Большая часть — это индивидуальное жилищное строительство.