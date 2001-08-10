Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2018
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08:25, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

Объявлены призеры конкурса идей и проектов «Дальневосточный гектар»

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке опубликовало список победителей конкурса идей и проектов «Дальневосточный гектар». Напомним, что конкурс проводился Агентством при поддержке министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока для выявления и тиражирования лучших проектов по освоению «дальневосточных гектаров». Об этом ТИА "Острова" сообщили в министерстве.

При выборе победителей учитывались такие критерии как актуальность и возможность реализации идеи на Дальнем Востоке, степень проработанности проекта, достижимость результатов, перспективы дальнейшего развития проекта, творческий характер, новизна и оригинальность проекта.

«Рад поздравить победителей конкурса идей – могу сказать, что результаты действительно впечатлили. Экспертный совет провел оценку более 350 работ изо всех регионов России. Это не только самые смелые и даже фантастические идеи: существенный процент – реализующиеся на «гектарах» проекты», - заявил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. «Конкурс еще раз показал, что люди перешли к освоению «дальневосточных гектаров»: строят дома, разбивают приусадебное хозяйство, строят кафе и туристические базы».

Согласно условиям конкурса, организационный комитет на основании проведенной экспертизы заявок определил одного победителя в каждой из пяти номинаций. Всех лауреатов ждут ценные призы, а также путевка во Владивосток и возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме.

Победители конкурса по номинациям:

  • Самая необычная идея по освоению «дальневосточного гектара» - Мазняк Виктор Алексеевич с проектом «Завод по переработке пластиковых бутылок».
  • Лучшая идея по коллективному освоению «дальневосточных гектаров» - Етылин Владимир Михайлович с проектом «ОМОЛОН».
  • Лучший проект «инвестиционного гектара» - Кайибанда Денис Венанович с проектом «Дальневосточная курортная зона».
  • Лучший бизнес-план - Даниленко Игорь Васильевич с проектом по разведению на «дальневосточном гектаре» коз «Зорькино поле».
  • Специальная номинация: Лучший реализованный/реализующийся проект по освоению «дальневосточного гектара» - Крылов Сергей Анатольевич с проектом «Двухэтажный торговый центр с зоной «ФУД КОРТ».

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