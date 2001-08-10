Банк «Открытие» создал 20 новых рабочих мест на Сахалине

Новый игрок в финансовом секторе Сахалинской области – банк «Открытие» с амбициозными целями и уже сформированной под их реализацию командой, намерен к 2021 году войти в пятерку банков – лидеров региона. Стартовав фактически с нуля, банк делает ставку на кредитование и обслуживание малого и среднего бизнеса (МСБ), которому готовит востребованные продукты и качественный сервис. Об этом сообщил прессе управляющий РОО «Южно-Сахалинский» банка «Открытие» Иосиф Стельмах.

Банк «Открытие» в Южно-Сахалинске занял место банка ТРАСТ, который вошел в состав «Открытия» в рамках политики слияния банков. В Дальневосточном федеральном округе эта процедура была проведена ранее, чем в других федеральных округах страны. К сегодняшнему дню сформирована команда, которая займется в регионе реализацией планов, определенных стратегией развития банковской группы, утвержденной в мае 2018 года. Созданы дополнительные 20 рабочих мест, назначены бизнес-лидеры по направлениям. Розничный бизнес в регионе будет курировать Павел Хохлов, руководителем центра малого и среднего бизнеса назначена Екатерина Каверина, за работу с зарплатными клиентами будет отвечать Илья Воробьев, директором центрального офиса является Светлана Корнеева.

«Фактически мы стартап, именно такую оценку можно дать организации сегодня. Отправная точка – доля рынка близкая к нулю. Стратегические ориентиры – в течение трех лет войти в пятерку лидеров, заняв 5% банковского рынка Сахалинской области. Активные действия уже начались. Планы на ближайший год включают создание центра ипотечного кредитования, развитие премиального сервиса, открытие большого флагманского офиса», – рассказал Иосиф Стельмах.

В сфере пристального внимания банка «Открытие» в Сахалинской области – прежде всего наиболее активные субъекты МСБ. «Наши преимущества в том, что как государственный банк на 99%, мы обладаем достаточными ресурсами для доступного кредитования, а также в том, что мы точно знаем потребности наших клиентов на Сахалине. Есть понимание с самыми активными игроками регионального бизнеса, которые ставят перед собой высокую планку. Они хотят развиваться в части технических и технологических решений, готовы осуществлять экспансию как в другие субъекты федерации, так и за рубеж – есть примеры. В своей амбициозности мы совпадаем и, я уверен, компетентная команда банка обеспечит нужный результат в регионе», – подчеркнул Иосиф Стельмах.

В банке выделяют две ключевые составляющие для обеспечения запланированного роста. Первое – предложение комплекса интересных рынку продуктов, сейчас их разрабатывают при участии региональных менеджеров. Так, стоимость потребительских кредитов в «Открытии» составляет от 10,9% (по программе рефинансирования от 8,9%), ставка по ипотечным кредитам от 8,7%. Актуальные решения разработаны для зарплатных клиентов: с 1 августа держатели карт банка «Открытие» могут снимать без комиссий наличные в любых банкоматах других банков по всей стране. В ближайшее время зарплатным клиентам будут предложены специальные кредитные продукты на привлекательных условиях, в том числе ипотека. Второе направление – развитие сервиса: в приоритете индивидуальный подход, качество коммуникаций с клиентом, скорость принятия решений.