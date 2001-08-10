Новые самолеты для авиасообщения между островами поступят в Сахалинскую область
Губернатор региона Олег Кожемяко и первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб на недавней рабочей встрече обсудили ряд технических характеристик воздушных судов, необходимых к использованию в сложных погодных условиях.
- Для нас важны вопросы транспортного сообщения с Курильскими островами, - сказал губернатор Сахалинской области. – В интересах жителей, развития экономики территорий правительство области создает регулярное воздушное сообщение между областным центром и Шикотаном. Пассажирские перелеты с Парамушира в Южно-Сахалинск сейчас планируются через Курильск, но рассматривается вариант прямых рейсов. Для этого необходима взлетно-посадочная полоса определенной длины, проектирование которой уже началось.
Ранее, на встрече с министром транспорта России Евгением Дитрихом, глава островного региона поднимал вопрос о необходимости закупок самолетов для региональной авиакомпании «Аврора» (51 процента акций принадлежит ПАО «Аэрофлот», 49 процентов – правительству Сахалинской области), с помощью которых будут выполняться полеты на Курильские острова, в частности, Парамушир и Шикотан. Пока туда летают только вертолеты.
Напомним, природно-климатические условия на Парамушире и Шикотане сложные. Роза ветров и рельеф позволяют построить взлетно-посадочные полосы длиной не более 500 метров. Для здешней зимы характерны тяжелые ливневые снегопады. Толщина снежного покрова достигает 1,5–2 метров. Летом – частые дожди и распутица. Поэтому самолеты вместимостью до 20 кресел, которые будут летать на Парамушир и Шикотан, должны обладать возможностями для использования коротких взлетно-посадочных полос с размокшим покрытием, низкой плотностью грунта, высоким уровнем снежного покрова. Необходимы и такие опции, как колесно-лыжные шасси и пневматика низкого давления, допуск к полетам над водным пространством.
Как считают в руководстве «Авроры», которая будет эксплуатантом техники, компания обладает большим опытом использования различных машин DHC в условиях Дальнего Востока и, соответственно, подготовленным летным и техническим персоналом. Проработка вопроса по определению типа самолёта, и страны изготовителя, который способен эксплуатироваться в островном регионе в сложных климатических условиях продолжится.
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