Заменой газотурбинного оборудования на Ногликской электростанции займется федеральная сетевая компания

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко обсудил вопрос устойчивого энергоснабжения на севере области с главой «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») Андреем Муровым, сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ногликская газотурбинная электростанция вырабатывает около 10 процентов всей электроэнергии в островном регионе. В настоящее время оборудование предприятия устарело и, согласно техническому регламенту, может работать до 2022 года. Поэтому меры по замене изношенных, несовременных энергоустановок принимаются уже сейчас.

- Мы проговорили вопросы, которые до этого были согласованы в Минэнерго. Сейчас необходимо провести все процедуры, связанные с проектированием, с заключением государственной экспертизы на установку новых газотурбинных двигателей, - сказал Олег Кожемяко. – Это необходимо для обеспечения надежной энергоподачи как жителям, так и промышленным объектам. Это около 67 мегаватт.

ФСК ЕЭС со своей стороны приступает к вопросам доставки оборудования в регион. Установка газотурбинных двигателей должна завершиться в 2020 году, что позволит с 2021-го эксплуатировать обновлённую НГТЭС. При этом, как отметил глава региона, коллектив, работающий на Ногликской электростанции пройдет обучение. Этот проект даст возможность на долгие годы вперед обеспечить устойчивое энергоснабжение северного энергоузла и самих Ноглик.

Участники встречи также договорились координировать свои действия, направленные на развитие магистрального электросетевого комплекса Сахалинской области и сопредельных территорий. Они создали рабочую группу.