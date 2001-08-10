Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2018
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18:34, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Заменой газотурбинного оборудования на Ногликской электростанции займется федеральная сетевая компания

Заменой газотурбинного оборудования на Ногликской электростанции займется федеральная сетевая компания

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко обсудил вопрос устойчивого энергоснабжения на севере области с главой «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») Андреем Муровым, сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ногликская газотурбинная электростанция вырабатывает около 10 процентов всей электроэнергии в островном регионе. В настоящее время оборудование предприятия устарело и, согласно техническому регламенту, может работать до 2022 года. Поэтому меры по замене изношенных, несовременных энергоустановок принимаются уже сейчас.

- Мы проговорили вопросы, которые до этого были согласованы в Минэнерго. Сейчас необходимо провести все процедуры, связанные с проектированием, с заключением государственной экспертизы на установку новых газотурбинных двигателей, - сказал Олег Кожемяко. – Это необходимо для обеспечения надежной энергоподачи как жителям, так и промышленным объектам. Это около 67 мегаватт.

ФСК ЕЭС со своей стороны приступает к вопросам доставки оборудования в регион.  Установка газотурбинных двигателей должна завершиться в 2020 году, что позволит с 2021-го эксплуатировать обновлённую НГТЭС. При этом, как отметил глава региона, коллектив, работающий на Ногликской электростанции пройдет обучение. Этот проект даст возможность на долгие годы вперед обеспечить устойчивое энергоснабжение северного энергоузла и самих Ноглик.

Участники встречи также договорились координировать свои действия, направленные на развитие магистрального электросетевого комплекса Сахалинской области и сопредельных территорий. Они создали рабочую группу.

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