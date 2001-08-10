Заменой газотурбинного оборудования на Ногликской электростанции займется федеральная сетевая компания
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко обсудил вопрос устойчивого энергоснабжения на севере области с главой «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») Андреем Муровым, сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Ногликская газотурбинная электростанция вырабатывает около 10 процентов всей электроэнергии в островном регионе. В настоящее время оборудование предприятия устарело и, согласно техническому регламенту, может работать до 2022 года. Поэтому меры по замене изношенных, несовременных энергоустановок принимаются уже сейчас.
- Мы проговорили вопросы, которые до этого были согласованы в Минэнерго. Сейчас необходимо провести все процедуры, связанные с проектированием, с заключением государственной экспертизы на установку новых газотурбинных двигателей, - сказал Олег Кожемяко. – Это необходимо для обеспечения надежной энергоподачи как жителям, так и промышленным объектам. Это около 67 мегаватт.
ФСК ЕЭС со своей стороны приступает к вопросам доставки оборудования в регион. Установка газотурбинных двигателей должна завершиться в 2020 году, что позволит с 2021-го эксплуатировать обновлённую НГТЭС. При этом, как отметил глава региона, коллектив, работающий на Ногликской электростанции пройдет обучение. Этот проект даст возможность на долгие годы вперед обеспечить устойчивое энергоснабжение северного энергоузла и самих Ноглик.
Участники встречи также договорились координировать свои действия, направленные на развитие магистрального электросетевого комплекса Сахалинской области и сопредельных территорий. Они создали рабочую группу.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 08:33 27 Июля Эксперты совета по противодействию коррупции сделали замечание администрации Южно-Сахалинска
10:16 27 Июля Новое оборудование поступило в центр паллиативной помощи в Синегорске
- 10:11 27 Июля В Сахалинской научной библиотеке обсудят пенсионную реформу
- 11:34 27 Июля Служителей Военно-Морского Флота поздравил Олег Кожемяко
14:08 3 Июля На Сахалине завершили «перешивку» железнодорожного пути от Холмска до Ильинска
10:22 9 Июля В краеведческом музее отметили День семьи, любви и верности
17:01 9 Июля «Корни» и «Фабрика» выступили в Южно-Сахалинске
- 16:11 3 Июля Рыбакам-любителям запретили добывать лососей сетями на двух побережьях Сахалина
Выбор редакции
- 18:01 Вчера В Южно-Сахалинске до 10 августа будут принимать учебные заведения к учебному году
- 16:59 Вчера На Сахалин стали прибывать первые участники Worldskills
- 13:42 Вчера Новые самолеты для авиасообщения между островами поступят в Сахалинскую область
- 12:23 Вчера Жителей Холмска приглашают заняться утренней зарядкой
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?