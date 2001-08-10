Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2018
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13:10, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ в Якутии более чем в два раза увеличил выдачу кредитов среднему и малому бизнесу

По итогам первого полугодия 2018 года ВТБ предоставил предприятиям среднего и малого бизнеса республики Саха (Якутия) финансирование в объеме 5,8 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель за 2017 год.

Кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в регионе с начала года вырос на 60% и на 1 июля составил 17,2 млрд рублей. Наибольшую долю (88%) в нем занимают кредиты предприятиям сегмента среднего и малого бизнеса.

В структуре портфеля основную часть формируют: ювелирная промышленность (29%),  транспорт (18%), ЖКХ (17%), строительство (12%), отрасль добычи драгоценных металлов (9%). 

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в республике Саха (Якутия) Петр Птицын отметил: «С начала этого года мы  профинансировали реализацию таких социально-значимых проектов, как  модернизация коммунальной инфраструктуры  Якутска, также кредитуем предприятия транспортной отрасли - одной из важнейших в республике, которая позволяет обеспечивать территории крайнего севера жизненно необходимыми товарами и продуктами. Планируем продолжать наращивать объем участия и в других ключевых проектах в регионе».

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