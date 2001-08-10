В реновации Южно-Сахалинска будут участвовать компании с международным опытом

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретились с ведущими архитекторами и обсудили с ними создание нового современного облика областного центра.

Концепция городской застройки будет принята по результатам конкурса. В тендере участвуют как крупнейшие российские проектные бюро, так и компании, лидирующие на мировом рынке. У каждого претендента есть международный опыт работы, который он может применить в условиях островного региона.

- С учетом большого объема строительных работ, который мы проводим в Южно-Сахалинске, для нас очень важно иметь концепцию новой и современной застройки, облика города в целом, - отметил Кожемяко по итогам встречи. – У нас большие планы по переселению из ветхого и аварийного, а также сейсмоопасного жилья. Нужна концепция реализации градостроительного плана, благодаря которой в течение 3-4 лет появится современное, комфортное жилье, парковки, велосипедные дорожки, широкие тротуары. Все решения будут обсуждаться публично.

Олег Кожемяко напомнил, что в планах – строительство зданий социально-культурного назначения, детской областной больницы и 23 объектов образования. Это новые школы и дополнительные корпуса действующих учебных заведений. Восемь из них уже возводятся.

Обсуждался также проект многофункционального культурного центра, где планируют оборудовать три зала - симфонической музыки, хореографии и театрально-эстрадный (на 1500 мест). Речь шла и о создании филиала Русского музея.

В беседе было отмечено, что к лету следующего года утверждение архитектурной концепции города должно перейти в завершающую стадию.