Глава государства подписал закон о «дедушкиной оговорке» и продлении льгот для инвесторов в ДФО​

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 части первой и статьи 422 и 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Закон был разработан во исполнение поручений, данных по итогам третьего Восточного экономического форума и направлен на стимулирование предпринимательской деятельности в границах территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток, сообщили ТИА «Острова» в министерстве по развитию Дальнего Востока.

Как ранее комментировал статс-секретарь – заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков, «поправки в Налоговый кодекс, во-первых, обеспечат стабильность условий осуществления деятельности резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток». «Это так называемая дедушкина оговорка, которая вступит в силу после 1 января 2019 года. Во-вторых, ТОР становятся конкурентоспособными с другими специальными зонами в АТР», – отмечал он.

Для сохранения неизменности условий для инвесторов на Дальнем Востоке внесены изменения в статью 5. Резидентам территорий опережающего социально-экономического развития и резидентам свободного порта Владивосток предоставляется возможность в течение десяти лет со дня получения ими соответствующего статуса не применять положения актов законодательства о налогах и сборах, влекущих изменение положения указанных резидентов как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов.

Изменения в статью 427 Налогового кодекса РФ снимают ограничение по срокам, истекшим со дня создания ТОР на Дальнем Востоке и со дня вступления в силу закона о Свободном порте Владивосток, для получения права на применение резидентами этих территорий пониженных тарифов страховых взносов в размере 7,6 процентов. Действие пониженный страховых ставок планируется продлить до десяти лет со дня получения инвесторами статуса резидента ТОР или СПВ.

Также внесены изменения в статью 422 Налогового Кодекса РФ. Федеральным законом освобождаются от обложения страховыми взносами стоимость проезда работника и неработающих членов его семьи и стоимость провоза ими багажа к месту использования отпуска, оплачиваемые плательщиком страховых взносов лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также стоимость проезда или перелета работника и неработающих членов его семьи до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в том числе международного аэропорта.