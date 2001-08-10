ВАРПЭ: из-за бюрократии может остановиться прибрежное рыболовство на Дальнем Востоке
Всероссийская ассоциация рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) выступила с заявлением о проблемах, которые могут возникнуть при перезаключении договоров о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов. Причина - задержка с изданием соответствующего приказа Росрыболовством, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на РИА «Восток-Медиа».
Это может привести к прекращению прибрежного рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне с 2019 года, что негативно отразится на приморских субъектах Дальневосточного федерального округа.
В соответствии с приказом Минсельхоза России №458 от 4 сентября 2017 года, заявление для определения в качестве вида рыболовства прибрежного рыболовства должно быть подано в период с 1 по 21 сентября года, предшествующего году осуществления рыболовства, то есть в данном случае, с 1 по 21 сентября 2018 года. Заявитель должен указать реквизиты договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов и сведения о размере части доли квоты, определенной для каждого вида рыболовства, что в отсутствие заключенного договора сделать невозможно.
Как пояснил президент ВАРПЭ Герман Зверев, по состоянию на 3 августа 2018 года Росрыболовством не издан приказ об утверждении перечней заявителей, за которыми закрепляются доли квоты, районом добычи которых являются зоны (подзоны) Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на 2019 – 2034 годы. С момента издания приказа установлен двадцатипятидневный срок для подготовки и направления пользователю проекта договора о закреплении доли квоты, и десятидневный срок на подписание такого договора с Росрыболовством после его получения в подписанном варианте от пользователя. Контрольная дата выхода нормативного акта – 17 июля 2018 года уже просрочена. Росрыболовству необходимо незамедлительно издать и опубликовать соответствующий нормативный акт.
В противном случае фактический срок совершения указанных действий может наступить позже 1 сентября 2018 года, что создает риск незаключения к указанной дате договоров с предприятиями Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и нарушению их права обратиться в установленном порядке с заявлением об определении прибрежного рыболовства в качестве вида осуществляемого рыболовства на 2019 год.
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