Подано более 121 тысячи заявок на получение «дальневосточного гектара»

В Федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.РФ» зарегистрирована 121001 заявка на получение земельного участка в рамках программы «Дальневосточный гектар», выдано около 43,2 тыс. земельных участков. Об этом ТИА "Острова" сообщили в минвостокразвития.

Больше получить «дальневосточный гектар» хотят в Приморском крае - более 48 тыс. заявок. На втором месте по привлекательности находится Республика Саха (Якутия), где подано выше 20,5 тыс. заявок. На третьем месте - Хабаровский край (около 17,6 тыс. заявок). На четвертом месте – Сахалинская область (более 16,2 тыс. заявок).

По данным Минвостокразвития России, наиболее часто «дальневосточный гектар» берут для индивидуального жилищного строительства (42 %). Востребованным земельный участок является и для сельскохозяйственного использования (26%). На третьем месте по частоте использования – ведение личного подсобного хозяйства (12%).

На получение земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» подано почти 15,8 тыс. коллективных заявлений. Больше всего коллективных заявок – свыше 5,8 тыс. – фиксируется в Приморском крае. На втором месте – более 4,6 тыс. заявок – Республика Саха (Якутия). На третьем месте – выше 1,7 тыс. заявок – Хабаровский край.

Государство поддерживает начинания граждан – с начала действия программы мерами поддержки воспользовались более 1,5 тысяч граждан воспользовались мерами господдержки. Общая сумма составила 443 миллиона рублей, сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Наиболее популярны среди участников программы «Дальневосточный гектар» такие меры поддержки, как как гранты на поддержку создания крестьянских (фермерских) хозяйств, гранты «Начинающий фермер», гранты на развитие семейной животноводческой фермы, субсидии на содержание коров молочных и мясных пород, гранты начинающим предпринимателям, а также единовременная финансовая помощь безработным гражданам при их регистрации в качестве ЮЛ, ИП, К(Ф)Х. Наибольший объем финансирования был оказан по грантам на развитие семейной животноводческой фермы – 187,9 млн рублей и «Начинающий фермер» - 147,1 млн рублей.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Сейчас рассматривается вопрос расширения программы «Дальневосточный гектар» на участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. 4 июля законопроект был единогласно поддержан в первом чтении.

Напомним, что разрабатываются и другие поправки в закон. Минвостокразвития России предлагает расширить возможности программы «Дальневосточный гектар». В рамках поддержки малого предпринимательства предполагается освободить самозанятых граждан от уплаты НДФЛ и страховых взносов с доходов от деятельности на «гектаре». Участники программы «Дальневосточный гектар», освоившие землю, смогут претендовать на получение дополнительных участков. Минвостокразвития России планирует давать возможность гражданам поменять «гектар», если его невозможно использовать в соответствии с предполагаемым назначением. Разрабатывается механизм досрочного оформления полученного земельного участка в рамках программы «Дальневосточный гектар» до конца пятилетнего срока, как сейчас прописано в законе.