На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов

Количество вагонов, ожидающих отправки на материк через паромную переправу Холмск - Ванино, продолжает возрастать с конца июня, когда в плановый ремонт ушел один из трех паромов. Оставшиеся на линии «Сахалин-10» и «Сахалин-9» равномерную переброску вагонов в обе стороны пролива не обеспечили. На сегодня по станции Холмск простаивает более 150 порожних вагонов, на станции Ванино – 183 вагона, сообщили ТИА «Острова» на Дальневосточной железной дороге.

Накопление вагонов по обе стороны пролива в ожидании погрузки на паром – проблема далеко не новая. Зачастую это связано с отправкой одного из паромов в плановый ремонт, бывают срывы в отправке из-за непогоды. Как правило, в подобных случаях железнодорожники и моряки пытаются согласовать свои действия на перспективу, однако удается это не всегда. Главной же причиной заторов на конечных станциях Ванино и Холмск – является нарушение со стороны морского перевозчика норм передачи вагонов через паромную переправу.

Напомним, что данная проблема на островной стороне пролива продолжает усугубляться с каждым днем. Что в свою очередь грозит железнодорожному перевозчику штрафными санкциями со стороны операторов – владельцев вагонов. Кроме того, несвоевременный возврат вагонов владельцам подвижного состава уже в ближайшей перспективе может спровоцировать их дефицит для желающих отправить груз на Сахалин.