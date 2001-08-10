В июле 2018 года цены на Сахалине и Курилах выросли на 0,1%

Сводный индекс потребительских цен по Сахалинской области в июле 2018 года составил 100,1% (за период с начала года – 100,8%). Продовольственные товары за месяц подешевели на 0,1% (за период с начала года подорожали на 0,3%), непродовольственные товары подешевели на 0,1% (за период с начала года подорожали на 0,8%), услуги подорожали на 0,8% (за период с начала года - на 1,4%), сообщили ТИА «Острова» в Сахалинстате.

Существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на помидоры и огурцы свежие снизились на 11,3% и 15,9% соответственно, морковь – на 2,7%, апельсины – на 6,2%, лук репчатый – на 7,3%, бананы – на 8,3%. Вместе с тем, стали дороже капуста белокочанная, яблоки, свекла, картофель на 1,3 - 7,9%.

Средняя цена капусты белокочанной в июле составила 45,31 рубля за кг, свёклы – 41,47 рубля, помидоров свежих – 129,18 рубля, огурцов свежих – 115,90 рубля, картофеля – 35,16 рубля, лука репчатого – 42,45 рубля, моркови – 53,68 рубля, апельсинов – 140,55 рубля, бананов – 101,02 рубля, яблок – 166,77 рубля за кг.

Среди наблюдаемых видов мясопродуктов наиболее заметно подорожали окорочка куриные – на 5,9%, куры охлажденные и мороженные – на 5,3%, свинина на кости – на 3,0%. Кроме того, цены увеличились на свинину бескостную, говядину бескостную, мясо индейки на 1,0 - 1,9%.

Из наблюдаемых видов рыбопродуктов стали дороже рыба мороженая неразделанная на 0,9%, рыба соленая, маринованная, копченая – на 1,7%, рыба мороженая разделанная (кроме лососёвых пород) – на 3,7%. При этом цены на филе рыбное снизились на 0,6%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород – на 0,8%, креветки мороженые – на 4,2%.

Среди других социально значимых продовольственных товаров на 0,8 - 1,2% подорожали молоко питьевое стерилизованное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, хлеб из смеси муки ржаной и пшеничной, яйца куриные, молоко питьевое стерилизованное, творог жирный.

В июле продолжает отмечаться рост цен на рис шлифованный на 3,6%. Кроме того, подорожали крупа манная, крупа овсяная и перловая, пшено на 0,3 - 1,9%.

Снижение цен разной интенсивности было отмечено на муку пшеничную, чай черный, сахар, сыры плавленые, шоколад, макаронные изделия, гречку, кофе натуральный растворимый.

Среди наблюдаемых на потребительском рынке непродовольственных товаров на 0,9 - 8,8% стали дороже школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, табачные изделия, велосипеды дорожные для взрослых, кроссовые туфли для взрослых, матрасы детские, машины швейные, мотоциклы без коляски, скутера.

На 0,7 - 3,7% подешевели телевизоры цветного изображения, парфюмерно-косметические товары, обувь мужская, брюки мужские из джинсовой ткани, ткани хлопчатобумажные, фотоаппараты.

В группе медикаментов и медицинских товаров наиболее значительное повышение цен наблюдалось на бинт на 5,3%, комбинированные аналгетики – на 3,5%, ренни – на 3,1%, корвалол, настойку пустырника, линекс – на 3,0%. Вместе с тем, винпоцетин, панкреатин, поливитамины без минералов отечественные, сульфацетамид, аспирин стали дешевле на 2,0 - 3,1%.

В июле, как и в предыдущем месяце, отмечался рост цен на топливо моторное. Так, цены на газовое моторное топливо выросли на 2,2%, дизельное топливо – на 0,6%, бензин автомобильный марки АИ-95 – на 0,4%, АИ-92 – на 0,4%, АИ-98 – на 0,02%. Средняя цена дизельного топлива по области составила 50,54 рубля за литр, бензина автомобильного марки АИ-92 – 45,50 рубля, АИ-95 – 47,41 рубля, АИ-98 – 50,10 рубля, газового моторного топлива – 26,28 рубля.

В группе жилищно-коммунальных услуг заметно выросли тарифы на отопление на 3,4%, электроэнергию – на 3,3%, водоотведение – на 3,0%, водоснабжение холодное – на 2,9%, водоснабжение горячее – на 2,2%.

Из остальных наблюдаемых видов услуг на 2,0% стали дороже туры на отдых в Китай, Таиланд и Грецию, на 2,1% выросли тарифы на междугороднюю телефонную связь, на 1,7% - первичный консультативный осмотр у стоматолога.

C изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце июля 2018 года составила 5439,34 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,1%. Стоимость набора в Южно-Сахалинске составила 5250,31 рубля (за месяц возросла на 0,8%), Поронайске – 5184,17 рубля (за месяц рост на 0,9%), Корсакове – 5404,13 рубля (за месяц рост на 1,0%), Охе – 6289,16 рубля (за месяц рост на 2,2%).