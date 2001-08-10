Более 90% вкладчиков банка «Уссури» разместили средства в банке ВТБ

С 6 июня 2018 года ВТБ как агент АСВ выплатил около 3,2 млрд рублей страхового возмещения вкладчикам банка «Уссури», что составляет примерно 75% от общего объема. Всего за этот период в отделения банка обратились более 4,5 тысяч человек. 93% вкладчиков предпочли оставить полученные средства на счетах и вкладах в ВТБ.

ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка «Уссури» в качестве банка-агента АСВ. Общий объем выплат составит 4,3 млрд рублей. Ожидается, что в банк могут обратиться более 8,2 тысячи человек.

«Показатель по объему средств, которые клиенты банка «Уссури» оставляют в ВТБ, является рекордным, - отметила руководитель розничного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае Ольга Некрасова. – Мы связываем это с выгодными предложениями, позволяющими нашим клиентам разместить свои средства по ставкам, превышающим среднее значение по рынку. ВТБ постоянно разрабатывает и реализует новые предложения, учитывая различные клиентские потребности. Например, в этом году мы запустили несколько сезонных акций с привлекательными условиями: промо - вклад «Максимальный» со ставкой 6,4% и акцию «7,5% в первый месяц к накопительному счету».

Уточнить информацию об отделениях банка, в которых производятся выплаты, можно на сайте vtb.ru в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ».Дополнительную информацию можно получить: