Сахалинэнерго проинформировало потребителей, которые не оплачивали счета два и более месяцев, о возможных отключениях электроэнергии. В августе компания направила неплательщикам-физическим лицам 12 850 квитанций об оплате электроэнергии с пометкой «Внимание, долг!», сообщили ТИА "Острова" в компании.

Специалисты уверены, что предупреждающая надпись, нанесенная крупными буквами на платежный документ, не должна остаться незамеченной. В квитанции данные о потребленной электроэнергии сопровождаются информацией о наличии задолженности, а также о возможных последствиях - ограничении энергоснабжения в случае ее неоплаты.

Ранее ресурсоснабжающая организация должна была дважды извещать должника о возможных ограничениях, в настоящее время этот порядок упрощен и позволяет предупредить о предстоящих мерах один раз. Законодательством предложено несколько способов: смс-сообщение, оповещение по телефону или по электронной почте, размещение предупреждений на сайте компании или в счете-квитанции потребителя, а также через его личный кабинет в ГИС ЖКХ. Если в течение 20 дней со дня уведомления потребитель не погасит долг, его энергоснабжение будет ограничено. При этом самовольное подключение к сетям энергокомпании повлечет административную ответственность с наложением штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Сахалинэнерго подчеркивает, ограничения в энергоснабжении – крайняя мера. Оплата электроэнергии в установленные сроки (до 25 числа каждого месяца) – обязанность потребителей. Несвоевременные платежи чреваты начислением пени, введением ограничений в подаче электроэнергии, принудительным взысканием задолженности через суд. Энергокомпания рекомендует соблюдать установленные сроки оплаты, а при отсутствии возможности погасить задолженность в один платеж – обратиться в Энергосбыт для заключения соглашения о реструктуризации долга.