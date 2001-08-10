Из Советской Гавани полетят самолеты на Сахалин
Крупные компании, реализующие свои инвестиционные проекты на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов (Хабаровский край), а также резиденты свободного порта выступили с инициативой построить в аэропорту «Май-Гатка» (Советская Гавань) новый аэровокзальный комплекс. Об этом ТИА "Острова" сообщили в минвостокразвития.
По словам главы Советско-Гаванского района Юрий Бухрякова, предложение было поддержано и после решения ряда организационных вопросов можно будет приступить к проектированию. То, что аэропорт Май-Гатка будет востребован, не вызывает сомнений.
«Ежедневно из Ванино и Советской Гавани уходит порядка шести автобусов в Хабаровск. Это больше 150 человек. Поэтому загрузка будет. К тому же работники крупных компаний, работающих на территории районов, хотят на выходные летать в дальневосточную столицу», - рассказал Юрий Бухряков.
Также в течение августа будет принято решение о расширении географии полетов из Советской Гавани на Сахалин и во Владивосток. Для этих целей планируется задействовать авиакомпанию «Аврора».
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