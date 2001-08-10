Мэр Южно-Сахалинска готов делиться опытом поддержки предпринимательства

Вопросы сотрудничества и обмена опытом в сфере поддержки малого и среднего бизнеса обсудили мэр островной столицы Сергей Надсадин и председатель правления иркутского регионального отделения ассоциации женщин-предпринимателей РФ Ирина Зольникова. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.

Во встрече, которая прошла в администрации Южно-Сахалинска, также приняли участие руководитель сахалинского отделения вышеуказанной организации Татьяна Богданова и директор департамента экономического развития города Ольга Настич. Как рассказала Ирина Зольникова, это ее первый визит на остров.

- Сахалин и ваш город мне очень понравились. Южно-Сахалинск зеленый, светлый и красивый. Мне было интересно узнать, что у вас в муниципалитете существует 17 механизмов поддержки предпринимательства. Это — достойный пример взаимодействия власти и бизнеса, - подчеркнула она.

В свою очередь, обращаясь к гостье с приветственным словом, Сергей Надсадин поблагодарил ее за визит и внимание к деятельности администрации города.

- Если наш опыт в сфере поддержки предпринимательства вам интересен, мы готовы им делиться и будем рады сотрудничеству, - резюмировал Надсадин.