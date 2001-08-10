Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России
В лидеры рейтинга безналичной оплаты товаров и услуг в России вышли регионы Северо-Западного федерального округа. Исследование провел Сбербанк. Наибольшую долю торгового оборота по картам по отношению к сумме снятия наличных и торгового оборота продемонстрировал Ненецкий автономный округ с показателем 56,1 %, далее следуют республики Коми и Карелия — 48,81 %, Мурманская (48,45 %) и Тюменская области (48,18 %).
Как сообщили ТИА «Острова» в банке, среди регионов Дальнего Востока лидирует Сахалинская область (45,01 %), на одну строку опередив г. Москва (44,53 %).
Также в рейтинг регионов-лидеров вошли Чукотский автономный округ с показателем 42,86 %, Хабаровский край (42,81 %), Камчатский край (42,73 %), Магаданская область (41, 83 %).
С учетом P2P-переводов на первое место, по данным ЦБ, вырвался Чукотский автономный округ: в 2017 году около двух третей операций жители региона провели в безналичной форме, что, вероятно, во многом объясняется территориальной удаленностью и значительным удобством, которые обеспечивают расчеты по картам без необходимости снимать наличные.
Лидером среди городов стал Сыктывкар с долей торгового оборота в сумме снятия наличных и торгового оборота 52 %. В число самых «безналичных» городов страны также вошли Петрозаводск (51 %) и Тюмень (50 %). Затем идут Ухта, Апатиты и Мурманск (48 %), Томск и Северодвинск (47 %). Наибольший прирост доли безналичных расчетов показал Петропавловск-Камчатский — на 9,5 %.
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