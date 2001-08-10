«Сахалинэнерго» купит дизель-генераторы для Углегорского района

ПАО «Сахалинэнерго» проводит открытый конкурс на приобретение шести дизель-генераторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения сел Тельновское, Лесогорское и Бошняково Углегорского района. Об этом ТИА "Острова" сообщили в компании.

Согласно техническому заданию дизельные стационарные генераторы мощностью 100 и 300 кВт должны быть новыми, отечественного производства, сертифицированными, готовыми к работе, в том числе к эксплуатации в районах, приравненных к крайнему северу. Еще одно важное условие – производитель оборудования должен иметь представительство в г. Южно-Сахалинске, осуществляющее ремонт и гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Автономные генераторы необходимы для энергоснабжения потребителей по время плановых и аварийных отключений линии электропередачи «Шахтерск - Бошняково», единственного источника электроснабжения трех сел Углегорского района.

Планируется, что новое оборудование доставят и смонтируют до конца 2018 года.

Ранее муниципальное образование получило из резервных источников области дизель-генераторы во временное пользование. Их предстоит возвратить как только Сахалинэнерго введет в эксплуатацию новое оборудование.