Перевозка рыбной продукции по железной дороге может стать дешевле

В Москве прошло совещание, главной темой которого стала организация перевозки рыбной продукции железнодорожным транспортом, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на РИА «Восток-Медиа». Совещание прошло при участии представителей Росрыболовства, ВАРПЭ, ОАО «РЖД» и операторов подвижного состава.

Заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук подчеркнул, что на данный момент происходит повышение провозной платы за доставку рыбы рефрижераторными контейнерами. Плата за перевозку достигает 15 рублей за килограмм. Он также отметил накапливание объёма рыбной продукции в портах Владивостока, создающего риск превышения ёмкости хранения и остановки грузооборота. Росрыболовство отмечает, что до конца года железнодорожным транспортом будет перевезено не менее 400 тысяч тонн.

Повышению стоимости перевозок, по словам руководителя Ассоциации собственников рефрижераторного подвижного состава Михаила Синева, поспособствовала необходимость компенсации убытков, которые понесли операторы подвижного состава. Представитель рефперевозчиков отметил, что убытки в размере 650 миллионов рублей накопились из-за перевозки рыбной продукции в зимне-весенний период ниже себестоимости.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев высказался за приглашение к диалогу об объёме поставок руководителей компаний – трейдеров.

«В настоящее время значительная часть рыбопродукции закладывается на холодильники.Оптовые цены на горбушу начали снижаться и это насторожило часть трейдеров, которые не готовы фиксировать убытки из-за покупок рыбопродукции по той цене, которую они считают завышенной и которая по их мнению снизится», – подчеркнул Герман Зверев.

По итогам совещания были приняты несколько важных решений. Директор ОАО «РЖД» по коммерческой работе – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило, заверил собравшихся, что субсидирование платы за транспортировку рыбы будет решаться аналогично вопросу перевозки зерна.

В ходе совещания также было принято решение обратиться в ФАС с предложением о гармонизации тарифов на перевозку в универсальных и рефрижераторных контейнерах.

Участники совещания сходятся во мнении, что заключение долгосрочных контрактов на перевозку рыбопродукции между перевозчиками и рыбопромышленниками позволит стабилизировать цены на перевозку.

16 августа во Владивостоке запланировано совещание с участием рыбопромышленников, перевозчиков и трейдеров под председательством Петра Савчука.