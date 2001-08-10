«Сахалинэнерго» реконструирует семь линий электропередачи в Поронайском районе
Филиал «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» в текущем году проведет реконструкцию семи линий электропередачи напряжением 35 кВ в Поронайском районе. Это повысит надежность электроснабжения сел Леонидово, Забайкалец, Тихменево, Гастелло и Малиновка. Работы будут проходить без ограничений в электроснабжении потребителей, сообщили ТИА "Острова" в компании.
Энергетикам предстоит заменить 255 опор ЛЭП, а также провести частичную замену изоляторов, траверс, линейной арматуры на наиболее проблемных участках линий.
Реконструкция пройдет в два этапа. До начала холодов завершится большая часть мероприятий. С ноября энергетики выйдут на участки ЛЭП, пролегающие в болотистой местности. Только в этот период появится возможность доставить оборудование и технику к месту работ.
Реконструкция линий электропередачи предусмотрена инвестиционной программой «Сахалинэнерго» и полностью будет выполнена за счет средств энергокомпании. Стоимость работ и материалов составит 80,3 млн рублей.
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