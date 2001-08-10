На юге Сахалина появится нефтегазовый парк

На Сахалине создается нефтегазовый индустриальный парк. Ход реализации масштабного проекта обсудили губернатор Олег Кожемяко директор по производству компании «Сахалин Энерджи» Мыклестад Уле Торбьёрн, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

Нефтегазовая компания является оператором проекта «Сахалин-2». В его рамках на основе Соглашения о разделе продукции между «Сахалин Энерджи», Правительством Российской Федерации и властями Сахалинской области ведется освоение месторождений на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Участники проекта: ПАО «Газпром» (50% плюс одна акция), концерн «Шелл» (27,5% акций минус одна акция), группа компаний «Мицуи» (12,5% акций) и группа компаний «Мицубиси» (10% акций).

По инициативе и при непосредственной поддержке областных властей компания «Сахалин Энерджи» начала создание нефтегазового индустриального парка в границах территории опережающего социально-экономического развития «Южная». Под него планируется отвести более 30 гектаров в северо-восточной части Южно-Сахалинска. На площадке, обеспеченной всей необходимой инфраструктурой, будут располагаться производственные и складские мощности нефтегазовых компаний, работающих в регионе, а также сервисных организаций.

Как сообщил Олегу Кожемяко Мыклестад Уле Торбьёрн, в настоящее время успешно решаются вопросы по оформлению земельного участка. На первом этапе компания «Сахалин Энерджи» намерена разместить на площадке индустриального парка отапливаемый склад, модульные офисы и пять цехов, предназначенных для ремонта тяжелой техники, электрооборудования, КиП и автоматики, клапанов, бурового оборудования, а также проведения лабораторных тестов, сварочных, токарных, покрасочных, пескоструйных и дробеструйных работ, металлообработки, изготовления и сборки металлоконструкций.

Создание нефтегазового индустриального парка в Южно-Сахалинске позволит добиться значительного снижения транспортных расходов предприятий отрасли, оптимизировать затраты, и в итоге – увеличить поступления в региональный бюджет, отметил губернатор.