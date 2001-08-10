Рыбопромышленникам позволят быстро подписать новые договоры на квоты

Руководители рыбохозяйственных предприятий Дальнего Востока могут подписать договоры пользования ВБР на 15 лет в территориальных управлениях Росрыболовства. Об этом сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на РИА «Восток-Медиа».

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников 5 августа 2018 года выразила обеспокоенность задержкой выхода приказа Росрыболовства об утверждении перечней заявителей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, за которыми закреплены доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 15-летний период. ВАРПЭ отметила, что это может стать причиной не своевременного заключения договоров и привести к системным сбоям в осуществлении прибрежного рыболовства в 2019 году. После обращения ВАРПЭ к исходу суток 6 августа 2018 года Приказ от 01 августа 2018 года № 522 был опубликован на официальном интернет портале Росрыболовства. 7 августа 2018 года ВАРПЭ продублировала на своем интернет портале текст приказа Росрыболовства.

При этом ВАРПЭ отметила, что у предприятий нет информации о том, где и каким образом руководителям рыбохозяйственных предприятий будет предоставлена возможность подписать и получить оригиналы договоров, без которых невозможно подать заявления об объеме квоты, определенной для промышленного и прибрежного рыболовства в 2019 году в установленный законодательством срок с 1 по 21 сентября 2018 года. 8 августа 2018 года на оперативном совещании у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова ВАРПЭ обратилась с просьбой разъяснить руководителям предприятий Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна процедуру подписания договоров. Соответствующее поручение было внесено в протокол оперативного совещания.

10 августа 2018 года на совещании в режиме видеоконференции с территориальными управлениями Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна под руководством заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука с участием представителей рыбохозяйственных ассоциаций был разъяснен порядок проведения процедуры подписания договоров. Руководители предприятий или лица, уполномоченные в соответствии с доверенностями на подписание договоров, могут сделать это в любом из территориальных управлений Росрыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне или в центральном аппарате Росрыболовства в Москве начиная с 10 августа 2018 года. В связи с необходимостью проведения процедуры подписания договоров в кратчайшие сроки территориальным управлениям дано поручение направить подписанные со стороны пользователей водных биоресурсов договоры в Федеральное агентство в срок до 17 августа 2018 года.