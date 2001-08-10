«Дальневосточные гектары» превращаются в населенные пункты

По программе «Дальневосточный гектар» выдано 43,9 тысячи земельных участков, а предоставление еще 7 тысяч участков одобрено уполномоченными органами и договоры направлены на рассмотрение граждан. Граждане предпочитают оформлять земельные участки компактно, неподалеку от населенных пунктов или достопримечательностей: так появляются компактно расположенные группы участков – агломерации «дальневосточных гектаров». Сегодня на карте Дальнего Востока насчитывается порядка 80 таких агломераций, сообщили ТИА "Острова" в минвостокразвития.

«Дальневосточный гектар» объединяет людей и является основой для появления новых поселений на Дальнем Востоке. Сегодня уже создан первый населенный пункт на базе агломерации «дальневосточных гектаров» – село Дальневосточное в Хабаровском крае. Таким же образом формируются еще два населенных пункта в Сахалинской области. Кроме того, порядка 30 существующих поселений получили «второе дыхание» – их границы будут расширены за счет «дальневосточных гектаров», - рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Государство оказывает инфраструктурную поддержку формирования новых и расширения уже существующих населенных пунктов на «дальневосточных гектарах». На эти цели до 2020 года планируется потратить порядка 11,9 млрд рублей, соответствующие работы уже стартовали.

Для удобства граждан, оформивших «гектары» компактно и обустраивающих жизнь на участках, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработало при содействии фонда «Институт экономики города» инструкции по созданию новых населенных пунктов. Материалы находятся на сайте агентства.

«Спрос на появление и развитие селений продиктован двумя факторами: в России есть группы населения, которые хотят реализовать себя «на земле», будь то ведение сельского хозяйства или рекреационные виды деятельности; с другой стороны, на Дальнем Востоке есть традиции проживания в небольших поселках. Это создает точки роста для создания новых селений», - прокомментировал генеральный директор фонда Александр Пузанов.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет, с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.