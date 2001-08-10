«Сахалинэнерго» ограничивает подачу электроэнергии злостным неплательщикам

В июле 2018 года ПАО «Сахалинэнерго» известило почти три тысячи должников об ограничении в подаче электроэнергии в случае неоплаты. Сразу после получения уведомлений 1 165 потребителей погасили задолженность. Жилье 1 719 граждан, проигнорировавших предупреждения энергокомпании, было обесточено. В прежнем объеме энергоснабжение восстановят только после оплаты долга, пени, начисленной за просрочку платежа, а также процедуры подключения, сообщили ТИА "Острова" в компании.

На начало августа общая задолженность населения перед Сахалинэнерго составила 385,9 млн рублей. Для ее взыскания энергетики используют все предусмотренные законодательством меры, в том числе ограничения в подаче электроэнергии. С начала 2018 года 13,5 тысяч неплательщиков были лишены электроснабжения. Тех, кто с долгами рассчитался или заключил соглашение об их поэтапной выплате, вновь подключили к сетям компании, остальные – на контроле энергетиков. Ежедневно бригады специалистов проверяют их на предмет самовольных подключений. При выявлении нарушений составляются акты о привлечении к административной ответственности за несанкционированное потребление электроэнергии.

Сахалинэнерго напоминает, оплачивать электроэнергию необходимо до 25-го числа ежемесячно. Для тех, кто по каким-то причинам не успевает или забывает это делать в установленные сроки, существует возможность подключения услуги «Автоплатеж».

В настоящее время все потребители Сахалинэнерго получили счета-квитанции за использованную в июле электроэнергию. Энергетики рекомендуют обратить внимание, если на платежном документе есть отметка о долге, необходимо в 20-тидневный срок рассчитаться за ресурсы. В противном случае потребитель может остаться без электроснабжения.