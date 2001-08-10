Вкладчики АТБ призывают сахалинцев присоединиться к пикету
В пятницу, 17 августа, с 13 до 14 часов, у ДК «Родина» в Южно-Сахалинске состоится пикет вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского банка. Как стало известно ТИА "Острова", организаторы приглашают сахалинцев присоединяться к акции.
- Этим пикетом мы хотим привлечь внимание и выразить свой протест к решению Центробанка продать АТБ в сентябре месяце. Пикет проводится на законных основаниях, разрешение в соответствующих инстанциях мы получили. Изначально хотели организовать его у офиса Азиатско-Тихоокеанского банка, но нам выделили место у ДК «Родина», так как это место является разрешенной площадкой для подобных мероприятий.
Справка
Жители многих дальневосточных регионов, и Сахалинской области в том числе, пострадали от действий сотрудников Азиатско-Тихоокеанского банка, которые продавали им векселя по привлекательным ставкам, не сообщая о том, что сам АТБ к этим векселям отношения не имеет. Когда наступил срок выплаты вложенных средств, АТБ открестился от своих вкладчиков, посоветовав им обращаться в московское ООО «Финансовая торговая компания», которому векселя и принадлежат. «ФТК» же в свою очередь сообщало, что АТБ не производит выплаты. Чтобы защитить свои права, сахалинцы решили объединиться.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:22 Сегодня Жителя Южно-Сахалинска осудили за приют для иностранцев
- 09:48 Сегодня Жителя Ноглик приговорили к огромному штрафу за пьяную езду
- 10:35 Сегодня Вкладчики АТБ призывают сахалинцев присоединиться к пикету
- 09:20 Сегодня «Сахалинэнерго» ограничивает подачу электроэнергии злостным неплательщикам
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
19:15 9 Августа В новом учебном году в Южно-Сахалинске будет усилена профориентационная работа со школьниками
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
- 18:02 9 Августа Завершается подготовка аэропорта Хомутово для пропуска по электронным визам
18:56 20 Июля Артобъекты финала VI национального чемпионата рабочих профессий украшают Южно-Сахалинск
14:10 20 Июля Музей книги Чехова «Остров Сахалин» поздравит Кировское с юбилеем села
- 11:45 20 Июля ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов
10:43 20 Июля В детском лагере в Таранае прошли мастер-классы по робототехнике
Выбор редакции
- 11:31 Сегодня Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе «Караоке–онлайн»
- 11:24 Сегодня В Южно-Сахалинске отметят 73-ю годовщину освобождения Корейского полуострова, Южного Сахалина и Курил
- 10:00 Сегодня Сахалинские власти укрепляют сотрудничество с Росгвардией
- 09:22 Сегодня Жителя Южно-Сахалинска осудили за приют для иностранцев
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?