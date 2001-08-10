Вкладчики АТБ призывают сахалинцев присоединиться к пикету

В пятницу, 17 августа, с 13 до 14 часов, у ДК «Родина» в Южно-Сахалинске состоится пикет вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского банка. Как стало известно ТИА "Острова", организаторы приглашают сахалинцев присоединяться к акции.

- Этим пикетом мы хотим привлечь внимание и выразить свой протест к решению Центробанка продать АТБ в сентябре месяце. Пикет проводится на законных основаниях, разрешение в соответствующих инстанциях мы получили. Изначально хотели организовать его у офиса Азиатско-Тихоокеанского банка, но нам выделили место у ДК «Родина», так как это место является разрешенной площадкой для подобных мероприятий.

Справка

Жители многих дальневосточных регионов, и Сахалинской области в том числе, пострадали от действий сотрудников Азиатско-Тихоокеанского банка, которые продавали им векселя по привлекательным ставкам, не сообщая о том, что сам АТБ к этим векселям отношения не имеет. Когда наступил срок выплаты вложенных средств, АТБ открестился от своих вкладчиков, посоветовав им обращаться в московское ООО «Финансовая торговая компания», которому векселя и принадлежат. «ФТК» же в свою очередь сообщало, что АТБ не производит выплаты. Чтобы защитить свои права, сахалинцы решили объединиться.