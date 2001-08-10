Московские чиновники продолжают попытки ввести крабовые аукционы

Федеральное агентство по рыболовству последовательно работает над обоснованием и подготовкой нормативных правовых документов, меняющих законодательные основы рыбопромышленной отрасли. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как уже ранее отмечалось в комментарии президента ВАРПЭ Германа Зверева, 20 июля 2018 года Федеральное агентство по рыболовству направило в Минсельхоз России позицию, обосновывающую экономическую эффективность введения аукционов на право добычи (вылова) крабов. Подготовленные Росрыболовством материалы не учитывали позицию объединений рыбохозяйственного комплекса, исследовательских институтов и экспертов. Более того, указанные материалы содержат искаженную информацию о рентабельности промысла крабов и объёме необходимых инвестиций для строительства рыбопромыслового флота.

Согласно имеющейся информации, Росрыболовство сделало ещё один серьёзный шаг для разрушения базовых принципов законодательства о рыболовстве. Росрыболовство направило в Минфин России информацию о том, что «в 2019 году предполагается введение нового вида квоты исключительно на краба – аукционной квоты с инвестиционными обязательствами, который предусматривает выставление на аукцион высоколиквидных и особо востребованных долей квот на добычу (вылов) крабов и крабоидов в Дальневосточном и Северном рыбохозяственном бассейнах».

Согласно расчётам Росрыболовства, «прогнозируемый объём поступлений по источнику доходов федерального бюджета «Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности» (код бюджетной классификации доходов федерального бюджета 076 1 12 07010 01 6000 120) на 2019 год увеличится на 81 900 миллионов рублей».

Готовность Росрыболовства уточнить прогноз поступления доходов в федеральный бюджет и представить официальный прогноз в Минфин означает, что Федеральное агентство по рыболовству желает заручиться поддержкой Минфина при проталкивании поправок в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», устанавливающих новый вид квот – аукционные квоты с инвестиционными обязательствами.

ВАРПЭ считает, что последовательные действия Федерального агентства по рыболовства направлены на ревизию законодательных основ рыбопромышленной отрасли, и отмечает нежелание Федерального агентства по рыболовству учитывать позицию объединений рыбохозяйственного комплекса.

ВАРПЭ продолжит работу по подготовке к Всероссийской чрезвычайной конференции работников рыбохозяйственного комплекса.