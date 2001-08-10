Предприниматели могут подать заявку на присоединение к сетям Сахалинэнерго через МФЦ

На Сахалине поступили первые заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям Сахалинэнерго, поданные через отделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Услуга технического присоединения очень востребована в Сахалинской области - только за шесть месяцев текущего года число заявок выросло на 20%.

Ознакомиться с порядком и перечнем документов для оформления заявки можно как в отделениях МФЦ, так и на сайте Сахалинэнерго в разделе «Технологическое присоединение к электрическим сетям». Оформить заявку и отслеживать все этапы выполнения процедуры без явки в офис можно через «Личный кабинет» на сайте, сообщили ТИА "Острова" в компании.