Сахалинская экспозиция на ВЭФ-2018 поможет расширить границы возможностей островной экономики

Губернатор Олег Кожемяко в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму ознакомился с ходом строительства павильона Сахалинской области на острове Русском во Владивостоке, сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Центральная идея экспозиции островного региона – необходимость создания транспортного перехода между островом Сахалин и материком. Его роль отведена 20-метровому мосту понтонного типа. Он свяжет павильон Сахалинской области, исполненный в виде двух гигантских волн, с искусственным островом на озере, расположенном неподалеку. На переправе будет размещен макет скоростного поезда.

Напомним, Сахалинская область примет участие в четвертом Восточном экономическом форуму (ВЭФ), который состоится 11-13 сентября 2018 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. На мероприятие прибудут представители более 60 иностранных государств. Самыми многочисленными будут делегации Японии, Китая, Республики Корея, Индии, Монголии, США, Швейцарии, Великобритании и Франции. ВЭФ - площадка для российских и иностранных инвесторов, которые определяют новые направления экономического развития Дальнего Востока. Форум также направлен на расширение многостороннего сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. ВЭФ-2018 проходит под девизом «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

- Сегодня павильон Сахалинской области, площадь которого составляет 400 квадратных метров, готов на 80 процентов, - доложил губернатору Антон Ходорковский, генеральный компании, возводящей объект на территории университетского кампуса. – Рассчитываем через несколько дней приступить к интерьерному наполнению строения.

В сахалинском павильоне посетителей будут ждать два выставочных зала. Первый – «Спорт и туризм» - включит в себя три тематические зоны: «Дети Азии», «Горный воздух», а также «Путешествуй! Сахалин и Курилы».

Второй зал посвятят экономике островного региона. Здесь расположатся шесть презентационных зон — «Инвестиционный потенциал», «Дальневосточный гектар», «Институты развития», «Импортозамещение, инновации и экспорт», «Предприятия – лидеры», «Оставь свой след на Сахалине».

Посетители смогут ознакомиться с информацией об островных инвестиционных проектах, размещенной на интерактивной карте, попробовать продукцию сахалинских аграриев и молочные напитки от робота-бармена, осмотреть экспозиции предприятий реального сектора, которые создают в Сахалинской области новые рабочие места и являются драйверами экономического роста. Это, в частности, компании нефтегазового и агропромышленного сектора, туристической отрасли.

- Важно, чтобы Восточный экономический форум помог участникам международных проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в рамках которых ведется добыча углеводородов на шельфе Сахалина, сблизить позиции по вопросу строительства третьей очереди завода сжиженного природного газа в селе Пригородном, - сказал губернатор Олег Кожемяко. – Это начинание имеет ключевое значение для Сахалинской области. Сегодня в нашем регионе бурно развивается сельское хозяйство, туризм. Необходимо продемонстрировать неисчерпаемый потенциал этих и других отраслей островной экономики, привлечь инвестиции, чтобы, образно говоря, расширить границы возможностей, обеспечить дальнейшее развитие региона, и соответственно, повышение уровня и качества жизни сахалинцев и курильчан.