В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля

Подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области за семь месяцев текущего года. Объем валового регионального продукта, по оценке, составил 582,2 миллиардов рублей или 98,8 процента к аналогичному периоду прошлого года. Объем промышленного производства сложился в размере 577,7 миллиардов рублей или 99,1 процента. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства области.

По сравнению с 2017 годом в регионе увеличилась добыча газа - на 9,3 процента (19,1 миллиарда кубических метров) и угля – в полтора раза (5,9 миллионов тонн). Нефти, включая газовый конденсат, добыто на 3,4 процента меньше – 10,9 миллиона тонн.

В течение семи месяцев текущего года в целом по области отмечался рост производства электроэнергии, пара и горячей воды, сжиженного природного газа, лесоматериалов продольно распиленных, пресервов рыбных, молока и молочной продукции, сыров, кисломолочных продуктов, масла сливочного, мяса, мясных субпродуктов и полуфабрикатов, пива и минеральной воды.

Выпуск продукции сельского хозяйства составил 3,4 миллиарда рублей, что в 1,4 раза выше аналогичного периода 2017 года. Значительно увеличилось производство мяса (в 1,7 раза) и яиц (в 1,5 раза). Молока получено больше на 7,7 процента. Поголовье свиней выросло в 1,3 раза, крупного рогатого скота – на 6,8 процента, птицы – на 5,2 процента. Средний надой молока на 1 корову увеличился на 8,9 процента.

На потребительском рынке в отчетном периоде сохранялся рост объемов розничной торговли (на 3,8 процента) и платных услуг жителям (на 2,1 процента).

Уровень регистрируемой безработицы на конец июля 2018 года сложился на уровне 0,5 процента, что ниже аналогичной даты 2017 года на 0,2 процентных пункта.