В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс

25 августа в Невельском районе прошло большое событие – торжественное открытие тепличного комплекса компании «Невельский АгроСнаб». Такой большой подарок накануне своего профессионального праздника сделало угледобывающее предприятие, учредитель комплекса – ООО «Горняк-1». Результат кропотливого труда большого числа профессионалов своего дела, которые в сжатые сроки смогли реализовать его строительство, можно было увидеть в этот день во всей красе.

Общество с ограниченной ответственностью «Невельский АгроСнаб» образовано 17 мая 2017 года. Именно тогда его учредитель бизнесмен Аслан Тадтаев принял решение, что компания «Горняк-1» должна обязательно воплотить в жизнь социально-ориентированный проект – построить тепличный комплекс в селе Колхозное. И вот от момента создания предприятия до новоселья прошел год. Год, наполненный интересной работой, реализацией перспективных планов. Накануне празднования профессионального праздника Дня шахтера «Горняк» сделал замечательный подарок жителям района – открыл современный тепличный комплекс, предназначенный для выращивание томатов, зеленых культур и салатной линии в зимний и осенне-весенний периоды. Здесь применяются самые современные итальянские технологии компании «High Tech Equipment», которая осуществляет полное сопровождение проекта «под ключ». Уже сегодня в тепличном комплексе работают привлеченные специалисты из Краснодарского края, а так же местные жители. На предприятии созданы рабочие места. Для приглашенных работников в районе комплекса на средства учредителя строятся 5 домов по 4 квартиры, общая площадь предоставляемого жилья - 1 100 квадратных метров.

Министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко от имени правительства островного региона поздравил всех жителей Невельского района с этим замечательным событием и вручил Благодарственное письмо губернатора Сахалинской области А.Р. Тадтаеву, а так же Благодарность министерства сельского хозяйства Сахалинской области генеральному директору ООО «Невельский АгроСнаб» Д.Л. Кану. Со словами благодарности за личный финансовый вклад в развитие сельского хозяйства района выступил мэр Невельского городского округа А.Шабельник. С завершением стройки всех присутствующих поздравил генеральный партнер - руководитель компании «High Tech Equipment» М. Бенвенутто. Проект тепличного комплекса получил благословение архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Тихона. Кульминацией церемонии открытия тепличного комплекса стало традиционное перерезание красной ленты. В волнительном моменте приняли участие министр сельского хозяйства Сахалинской области М.П. Кузьменко, мэр Невельского городского округа А.В. Шабельник, учредитель ООО «Невельский АгроСнаб» А.Р.Тадтаев, руководитель компании «High Tech Equipment» М. Бенвенутто и директор компании «Стройальянс» В.В. Дзукаев.

Инновационный автоматизированный тепличный комплекс в Невельском районе уникален по масштабам и беспрецедентно сжатым срокам строительства. Здесь всего несколько месяцев назад с чистого листа началась история нового предприятия. Благодаря опыту и знаниям специалистов самого высочайшего уровня, выросли сооружения, вобравшие в себя весь мировой опыт по выращиванию овощей в закрытом грунте. Революционные методы создания предприятия двадцать первого века обеспечат потребителей качественным продуктом и десятки людей интересной работой. Первый урожай ожидается в начале ноября. Обо всем этом гостям праздника увлеченно рассказал представитель итальянской компании. Гости праздника смогли увидеть собственными глазами рассадное отделение, склад готовой продукции и собственно 3 гектара, готовые для принятия рассады.

НАТАЛЬЯ ВОЛОШИНА