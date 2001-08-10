Хабаровский филиал ВТБ нарастил финансирование регионального бизнеса на 11%
Объем финансирования корпоративного бизнеса хабаровским филиалом ВТБ с начала 2018 года составил 22 млрд рублей. «Драйвером роста стало кредитование среднего бизнеса, предприятиям которого выдано 11,4 млрд рублей, что на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», - сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент, управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений Орлов.
Кредитно-документарный портфель филиала по итогам первого полугодия превысил 81 млрд рублей. При этом портфель в сегменте среднего бизнеса составил порядка 26 млрд рублей (рост за год - более чем на 20%), малого - 5 млрд рублей (рост за год - 15%).
В структуре портфеля основную часть формируют обрабатывающая отрасль (54%), торговля (10%), горнодобывающая промышленность и металлургия (10%), агропромышленный комплекс и пищевая промышленность (7%), машиностроение (7%), транспорт и инфраструктурное строительство (4%).
Объем привлеченных средств корпоративных клиентов за январь-июнь 2018 года составил 87,4 млрд рублей, что на четверть превышает результат за аналогичный период прошлого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе банка.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 10:44 22 Августа Спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет набор юных спортсменов
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
- 15:12 22 Августа 23 и 30 августа закроют участок улицы Горького в Южно-Сахалинске
14:17 22 Августа 60 семей из Александровска-Сахалинского получили ключи от арендных квартир
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
Выбор редакции
- 17:01 Вчера «Сказочный мир Ивата Митио» представят на выставке в Южно-Сахалинске
- 15:20 Вчера Турнир по настольной игре «Острова сокровищ» прошёл в «Сахалинском Артеке»
- 15:03 Вчера Японские мастера представят изделия из стекла и керамики в Южно-Сахалинске
- 14:31 Вчера «Ночь кино» собрала в центре Южно-Сахалинска почти четыре тысячи зрителей
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?