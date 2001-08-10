ВТБ обеспечит финансовое сопровождение строительства нового авиатерминала в Хабаровске

Банк ВТБ реализует расширенное сопровождение проекта по строительству нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта в Хабаровске.

Разработанное банком решение позволит АО «Хабаровский аэропорт» обеспечить контроль за денежными средствами в соответствии с бюджетом и оперативно направлять инвестору финансовую отчетность по проекту. Мониторинг расходов можно осуществлять по всей цепочке подрядчиков, что исключает нецелевое использование ресурсов, а также дает возможность оперативно отслеживать выполнение работ по всем участникам.

Евгений Орлов, вице-президент, управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Хабаровске, отметил: «Мы начинали прорабатывать этот проект еще в 2011 году, сегодня строительство терминала вышло на стадию реализации. Как банк мы будем гарантировать чистоту и оперативность прохождения платежей. Для нас это очень серьезный по объемам и ответственный по социальной значимости проект».

ВТБ является одним из лидеров в России на рынке банковского сопровождения инвестиционных проектов. На Дальнем Востоке ВТБ сопровождает проекты строительства маслоэкстракционного завода «Амурский» в г. Белогорск Амурской области, а также мостового перехода Благовещенск-Хэйхэ, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе банка.