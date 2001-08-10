ВТБ на четверть увеличил число акционеров-физлиц
Количество акционеров ВТБ-физических лиц за январь-июнь 2018 года увеличилось на четверть и превысило 116 тысяч человек. Об этом рассказал руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин во Владивостоке в ходе семинара по фондовому рынку, организованного для миноритариев банка.
Регионами-лидерами по темпам роста числа акционеров ВТБ стали Ростовская область, Ставропольский и Краснодарский края. В Приморском крае количество владельцев ценных бумаг банка увеличилось за полугодие на 18%, до 800 человек.
В ходе мероприятия эксперты ВТБ рассказали о новациях в работе банка с акционерами. В банке разработана дорожная карта по развитию взаимодействия с миноритариями. Она направлена на рост доли долгосрочных инвесторов, увеличение степени понимания и поддержки ими действий ВТБ, повышение вовлеченности в его деятельность, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе банка.
Специально для акционеров внедрена программа привилегий, которая предусматривает скидку до 100% на банковские, страховые и инвестиционные продукты ВТБ. Например, обладателям уже одной акции предоставляются специальные условия на пакет услуг «Мультикарта», а также на программы страхования, услуги депозитария и регистратора ВТБ. Владельцы пакета от 1,5 млн акций могут получить сниженную ставку при оформлении ипотеки, кредита наличными и рефинансирования. При приобретении 45 млн ценных бумаг предоставляется пакет услуг «Привилегия», а 450 млн акций – пакет «Прайм». Программа лояльности для миноритариев работает по всей сети ВТБ, охватывая более 1350 розничных офисов.
Также эксперты инвестиционного подразделения ВТБ представили на встрече информацию о наиболее интересных инструментах инвестирования и поделились практическими рекомендациями по работе на фондовом рынке.
«Одна из важнейших задач регулярных встреч с акционерами в регионах - получение обратной связи. Вопросы, заданные в ходе семинара, позволяют сформировать предложения для менеджмента группы ВТБ по совершенствованию продуктов и услуг. Многие предложения акционеров уже внедрены в жизнь», — подчеркнул Владимир Хоткин.
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