За семь месяцев на Сахалине и Курилах области отмечена естественная убыль населения

За январь - июль в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 3496 родившихся, в том числе 51 многоплодные роды (двойни), и 3670 умерших. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинстате».

Естественная убыль составила 174 человека, за аналогичный период 2017 года прирост составлял 157 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в пяти муниципальных образованиях области: в г. Южно-Сахалинске, Анивском, Курильском, Ногликском, Южно-Курильском городских округах.

В области зарегистрировано 1836 браков и 1601 развод против 2145 браков и 1633 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2017 года.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь - июль 2018 года на Сахалин и Курилы прибыло 12126 человек, из которых 61,3% – на постоянное место жительства. Выбыло 12828 человек, из которых 77,8% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 5005 человек. Миграционная убыль составила 702 человека.