ВТБ в Приморском крае нарастил объем рублевых расчетов по внешнеторговым контрактам

В первом полугодии ВТБ в Приморском крае увеличил объем расчетов в рублях по внешнеторговым контрактам на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 июля показатель приблизился к 10,5 млрд рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе банка..

Расчеты были произведены за экспорт рыбопродукции, транспортно-экспедиторское обслуживание, услуги по перевалке грузов в порту, снабжение судов, а также за образовательные услуги и онлайн-бронирование гостиниц.

«Рост платежей в российской валюте по договорам с иностранными контрагентами – важный тренд, демонстрирующий возможности замещения доллара в международных расчётах», - отметил руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Приморском крае Максим Костин.