ВТБ предлагает льготное обслуживание малому и среднему бизнесу

Банк ВТБ возобновляет акцию «Начнем с лучшего!» для предприятий малого и среднего бизнеса, открывающих первый расчетный счет в банке.

В период действия акции компании и индивидуальные предприниматели получают возможность бесплатного открытия счета и три месяца бескомиссионного обслуживания в рамках пакетов услуг «Бизнес-касса»/«Развитие», «Бизнес-онлайн»/«Премиум». Клиентам будут доступны: бесплатное открытие и ведение счета, подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания, бесплатные переводы и операции с наличными в пределах лимитов, предусмотренных соответствующими пакетами услуг.

Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо в период с 3 сентября по 31 декабря 2018 г. включительно оформить заявку здесь или обратиться в любое отделение ВТБ, где предоставляются указанные пакетные предложения в рамках акции. Перечень филиалов банка, в которых можно воспользоваться данным предложением, указан на сайте ВТБ, сообщили ТИА «Острова» в пресс-сслужбе банка.

«Мы заинтересованы в поддержке развития бизнеса и регулярно запускаем различные льготные предложения. В этом году мы уже проводили подобную акцию для наших клиентов, и она показала высокую заинтересованность со стороны предпринимателей: в рамках нее более 25 тысяч клиентов открыли расчетные счета в ВТБ. Так как активный спрос на это предложение отмечался и после завершения акции, мы решили возобновить ее. Уверен, в преддверии нового бизнес-сезона это станет хорошей возможностью как для клиентов, желающих открыть свое дело, так и для тех клиентов, кто ищет надежный банк в качестве своего нового бизнес-партнера», - прокомментировал руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Как прокомментировал вице-президент, управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений Орлов: «Акция способствовала росту динамики привлечения новых клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса: во втором и третьем квартале в хабаровском филиале она удвоилась. ВТБ продолжит развивать свою продуктовую линейку с учетом потребностей малого и среднего бизнеса».